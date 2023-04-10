В России депортированных украинских детей наказывают за отказ петь гимн РФ

Дети, депортированные Россией, по возвращении в Украину сообщили о фактах избиения и иного наказания за отказ исполнять российский гимн и упоминания о том, что они украинцы.

Об этом рассказала советница – уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в эфире телемарафона "Единые новости", пишет Укринформ.

"Возвращающиеся дети ничего хорошего не говорят о том, что происходило с ними там. Вообще, это зависит от мест их расположения, потому что кого-то даже били... за то, что они вспоминали постоянно, что они украинцы, за то, что они отказывались петь российский гимн, что они отказывались вставать во время русского гимна, что они отказывались петь каждое утро "Россия, вперед" и пр. Их за это избивали, наказывали: не выпускали на прогулки, заставляли писать и переписывать какие-либо русские тексты и т.д. д.", — сказала Герасимчук.

Она подчеркнула, что в России происходит тотальная русификация украинских детей. Маленьких украинцев настраивают против родителей, говоря, что родители от них отказались и им не стоит возвращаться в Украину, где их якобы никто не ждет.

"И дальше в таком духе – все, что позволяет болезненное воображение и фантазия россиян говорить детям", – резюмировала советница-уполномоченная президента.

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Напомним, что ранее сообщалось, что российские спецслужбы в очередной раз своими действиями подтвердили похищение украинских детей. Они на границе РФ с Белоруссией не пустили в Украину подростка Богдана Ермохина.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер российского МИД Мария Захарова отреагировала на то, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина.

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