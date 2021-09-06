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В России депутат обнаружил на выборах своих "двойников": детали

В России депутат обнаружил на выборах своих "двойников": детали

pixabay.com

Мужчины взяли не только его имя, но и прическу с бородой.

В России депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский показал предвыборный плакат с его конкурентами-"двойниками". 

Об этом он написал в Twitter. 

Они взяли его имя, а также сделали похожие прически и бороды. 

Как пишет "Новая газета", ранее территориальная избирательная комиссия вновь зарегистрировала депутата "Яблока" и колумниста Бориса Лазаревича Вишневского кандидатом на выборы в Законодательное собрание Петербурга. Также зарегистрировали тезок депутата — Бориса Ивановича Вишневского (прошлое имя по паспорту — Виктор Быков) от партии «Зеленые» и Бориса Геннадьевича Вишневского (Алексея Шмелева). 

2 августа Борис Иванович вместе с кандидатом от "Зеленой альтернативы" Алексеем Тереховым потребовали снять депутата Вишневского с выборов из-за его "причастности" к экстремизму.

Оба «двойника» — Борис Иванович и Борис Геннадьевич — сменили имя незадолго до предвыборной гонки. Таким образом, в бюллетене будут перечислены подряд трое Вишневских.

Выборы депутатов петербургского Заксобрания и депутатов Государственной думы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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