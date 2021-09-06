В России депутат обнаружил на выборах своих "двойников": детали

Мужчины взяли не только его имя, но и прическу с бородой.
В России депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский показал предвыборный плакат с его конкурентами-"двойниками".
Об этом он написал в Twitter.
Они взяли его имя, а также сделали похожие прически и бороды.
Мошенничество продолжается.— Борис Вишневский (@visboris) September 5, 2021
Мои "двойники", на время выборов ставшие "Борисами Вишневскими", сменив имя и фамилию, теперь сменили и внешность. Отрастили бороды и усы, и думаю, еще и подретушировались.
Посмотрите, как они выглядят на плакате, который будет висеть на участках. pic.twitter.com/16iV3NghoE
Как пишет "Новая газета", ранее территориальная избирательная комиссия вновь зарегистрировала депутата "Яблока" и колумниста Бориса Лазаревича Вишневского кандидатом на выборы в Законодательное собрание Петербурга. Также зарегистрировали тезок депутата — Бориса Ивановича Вишневского (прошлое имя по паспорту — Виктор Быков) от партии «Зеленые» и Бориса Геннадьевича Вишневского (Алексея Шмелева).
2 августа Борис Иванович вместе с кандидатом от "Зеленой альтернативы" Алексеем Тереховым потребовали снять депутата Вишневского с выборов из-за его "причастности" к экстремизму.
Оба «двойника» — Борис Иванович и Борис Геннадьевич — сменили имя незадолго до предвыборной гонки. Таким образом, в бюллетене будут перечислены подряд трое Вишневских.
Выборы депутатов петербургского Заксобрания и депутатов Государственной думы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Читайте также:
- Стало известно, кто будет исполнять обязанности мэра Кривого Рога до выборов