В России это может быть в последний раз: журналист сделал интересное предположение о похоронах Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный был похоронен в Москве 1 марта 2024 года на Борисовском кладбище. На прощание с политиком пришли много людей.

Как предположил обозреватель Bild Юлиан Репке, похороны Алексея Навального могут стать последним митингом в России.

"Тысячи людей бросили вызов угрозам и возможным арестам со стороны путинского режима, чтобы попрощаться с последним либеральным противником диктатора. Из-за одного присутствия близ храма и кладбища они рискуют работой, свободой и, возможно, даже жизнью... Похороны Алексея Навального могут стать для них последним шансом публично продемонстрировать, что есть другая Россия и что не все в Москве капитулировали перед диктатором Путиным", – предположил журналист.

Он добавил, что после начала войны в Украине, в России резко усилились внутренние репрессии и начались запреты на демонстрации.

"Даже самая осторожная критика, даже в частном порядке, преследуется и сурово наказывается режимом. Именно поэтому сегодня, вероятно, был последний массовый квазимитинг против режима Путина, который не пресечён в зародыше секретными службами, спецназом и бандитами", — резюмировал обозреватель.

Напомним, в Кремле пригрозили участникам акций в день похорон Навального.

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