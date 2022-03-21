В России готовы применять все силы – Монастырский о привлечении к войне российских несовершеннолетних

В России готовы применять все силы – Монастырский о привлечении к войне российских несовершеннолетних

В то же время, украинская разведка отмечает массовые отказы граждан в РФ идти на фронт.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский ответил на вопросы, касающиеся тех лиц, которые могут присоединиться к РФ в войне против Украины.

Об этом он заявил в эфире украинских телеканалов, пишет Укринформ.

Он отметил, отвечая на вопрос о том, что Кремль планирует привлекать к боевым действиям в Украине несовершеннолетних россиян : "Сейчас идет борьба действительно цивилизованного мира, которому брошен вызов диктатуре, желающей поглотить не только Украину, но и другую часть Европы, что пока не поэтому, конечно, бросаются все силы и, анализируя все выступления и президента РФ, и других руководителей (разных ведомств – ред.) в России, — они готовы применять все силы, в том числе проводится скрытая мобилизация, чтобы применить их (мобилизованных – ред.) на фронтах".

Но украинская разведка отмечает массовые отказы граждан в РФ уходить на фронт.

"Люди, которые, среди прочего, имеют боевой опыт и в Чечне, и в Сирии, понимают, что Украина – это не Чечня и не Сирия, и здесь придется погибнуть. Поэтому идут массовые отказы в военкоматах, и именно поэтому информация о том, которые пытаются, например (несовершеннолетних россиян – ред.), привлечь к войне в Украине, есть, и мы ее также отмечаем совместно с нашими разведками", — резюмировал Монастырский.

Напомним, что "Юнармия" – российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны РФ. Выделяется радикальной пропагандистской работой среди русской молодежи. Членами организации стают дети с 8 лет.

Аналогичные действия производились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. С 1943 года учащиеся старших классов в подразделениях "Гитлерьюгенда" привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях. А с сентября 1944 по январь 1945 на службу в гитлеровскую армию было привлечено 150 000 несовершеннолетних девушек.

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