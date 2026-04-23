В МИД России утверждают, что Москва официально получила приглашение на саммит G20, который состоится в декабре в США. Решение об участии на высшем уровне еще не принято.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды со ссылкой на заявление заместителя главы МИД России Александра Панкина.

Панкин заявил, что Россия получила приглашение на саммит «Большой двадцатки», однако окончательного решения об участии пока нет.

«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», — сказал замминистра.

Заметим, что саммит G20 в США должен состояться 14 — 15 декабря.

Напомним, в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что глава государства Владимир Путин ехать в США на саммит G20 «пока не планирует».

К слову, 18 апреля стало известно, что США снова сняли санкции с российской нефти. Минфин США продлил действие генеральной лицензии, которая позволяет покупку и продажу нефти и нефтепродуктов из страны-агрессора, если они были загружены на суда до 17 апреля 2026 года.

Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что его ведомство продлило исключения из нефтяных санкций против РФ и Ирана, чтобы сдержать мировые цены на энергоносители после блокировки Ормузского пролива. Бессент сказал, что по просьбе более 10 уязвимых стран США пошли на этот шаг, чтобы избежать скачка цен до 150 долл. за баррель.