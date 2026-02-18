- Дата публикации
В России иронически прокомментировали переговоры с Украиной: что заявили
Мединский пошутил о формате встреч с Украиной в Женеве.
Глава российской делегации на трехсторонних переговорах об окончании войны в Украине Владимир Мединский прокомментировал ход переговорного процесса в Женеве в иронической манере.
Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.
По словам помощника российского диктатора, обсуждение продолжается в обычном режиме. Однако на вопрос, как прошли переговоры, Мединский иронически пошутил:
«В рабочем порядке. Если вы имеете в виду шутки об уроках истории, мы на Крещении Руси остановились».
Что известно о переговорах в Женеве
Во вторник, 17 февраля, в Женеве завершился первый день трехсторонних консультаций, в ходе которого стороны сосредоточились на обсуждении конкретных механизмов разрешения конфликта.
А 18 февраля завершился второй день переговоров. Ранее Мединский заявлял, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Соединенными Штатами Америки в Женеве были «трудными, но деловыми».
В свою очередь, глава украинской переговорной группы Рустем Умеров заинтриговал заявлением о результатах переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе. В частности, по военному направлению все три стороны «были конструктивны».