В России иронически прокомментировали переговоры с Украиной: что заявили

Владимир Мединский / © Associated Press

Глава российской делегации на трехсторонних переговорах об окончании войны в Украине Владимир Мединский прокомментировал ход переговорного процесса в Женеве в иронической манере.

Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

По словам помощника российского диктатора, обсуждение продолжается в обычном режиме. Однако на вопрос, как прошли переговоры, Мединский иронически пошутил:

«В рабочем порядке. Если вы имеете в виду шутки об уроках истории, мы на Крещении Руси остановились».

Что известно о переговорах в Женеве

Во вторник, 17 февраля, в Женеве завершился первый день трехсторонних консультаций, в ходе которого стороны сосредоточились на обсуждении конкретных механизмов разрешения конфликта.

А 18 февраля завершился второй день переговоров. Ранее Мединский заявлял, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Соединенными Штатами Америки в Женеве были «трудными, но деловыми».

В свою очередь, глава украинской переговорной группы Рустем Умеров заинтриговал заявлением о результатах переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе. В частности, по военному направлению все три стороны «были конструктивны».