В России истерически отреагировали на решение суда в Гааге по делу МН17

В МИД России назвали "политическим заказом" решение суда в Гааге по поводу катастрофы рейса МН17 в небе над Донбассом, произошедшей в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В частности, в МИДе пожаловались, что якобы голландская прокуратура "всячески пыталась" подать Россию стороной этого процесса, а страна это отрицает. В ведомстве также обвинили суд в "подстройке соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор" и "пренебрежении противоречащими ему фактами".

В российском МИДе также поделились выдумками о "беспрецедентном давлении" на суд со стороны политиков Нидерландов, представителей прокуратуры медиа. А еще в министерстве говорят, что суду "навязали политически мотивированное заключение".

В России также убеждены, что суд якобы не разобрался в том, откуда запустили ракету, попавшую в рейс МН17.

"Судебное разбирательство в Нидерландах имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории судопроизводства со своим широким перечнем странностей, рассогласований и сомнительных доводов обвинения, которые, однако, легли в основу вердикта", – говорится в заявлении российского дипведомства.

Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября заочно признал виновными в убийстве пассажиров и экипажа самолета рейса МН17, а также в действиях, приведших к падению самолета, трех обвиняемых — граждан России Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. В то же время, суд оправдал еще одного обвиняемого – Олега Пулатова.

Кроме того, суд обязал осужденных выплатить более 16 млн евро в качестве компенсации жертвам.

Российские средства массовой пропаганды уже сообщили, что Москва отказывается выдавать Нидерландам двух заочно осужденных по делу MH17.

Приговоры по делу рейса МН-17: что определил суд в Гааге

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