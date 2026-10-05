- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 499
- Время на прочтение
- 1 мин
В России истерика из-за предупреждения Германии о прямом силовом конфликте
В Москве сразу заявили о якобы «втягивании» немцев в конфронтацию.
В России резко отреагировали на предупреждени немецкой разведки об опасности прямого столкновения между двумя государствами. В МИДе страны-агрессора обвинили Берлин в попытках втянуть немцев в конфронтацию.
Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова, сообщили средства массовой пропаганды РФ.
Захарова сказала, что люди типа канцлера Германии Фридриха Мерца и главы разведки страны Мартина Егера якобы пытаются втянуть граждан ФРГ в противостояние с Россией.
Так спикер МИД отреагировал на заявление Егеря, который высказал мнение о вероятной угрозе силового конфликта между Германией и Россией.
Напомним, Егер предупредил о риске прямого столкновения с Россией, которая может прибегнуть к ограниченным операциям против стран НАТО по сценарию «зеленых человечков», аналогичных захвату Крыма в 2014 году. По его словам, Германия стала одной из главных целей Москвы, поскольку препятствует ее гегемонистским планам в Европе.
Отдельно Егер отметил, что война в Украине входит в чрезвычайно опасную фазу, и Кремль готовит беспрецедентные по жестокости атаки на зимний период, стремясь добиться успехов на фоне внутреннего давления.