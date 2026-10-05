Спикер российского МИД Мария Захарова / © Associated Press

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В России резко отреагировали на предупреждени немецкой разведки об опасности прямого столкновения между двумя государствами. В МИДе страны-агрессора обвинили Берлин в попытках втянуть немцев в конфронтацию.

Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова, сообщили средства массовой пропаганды РФ.

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Захарова сказала, что люди типа канцлера Германии Фридриха Мерца и главы разведки страны Мартина Егера якобы пытаются втянуть граждан ФРГ в противостояние с Россией.

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Так спикер МИД отреагировал на заявление Егеря, который высказал мнение о вероятной угрозе силового конфликта между Германией и Россией.

Напомним, Егер предупредил о риске прямого столкновения с Россией, которая может прибегнуть к ограниченным операциям против стран НАТО по сценарию «зеленых человечков», аналогичных захвату Крыма в 2014 году. По его словам, Германия стала одной из главных целей Москвы, поскольку препятствует ее гегемонистским планам в Европе.

Отдельно Егер отметил, что война в Украине входит в чрезвычайно опасную фазу, и Кремль готовит беспрецедентные по жестокости атаки на зимний период, стремясь добиться успехов на фоне внутреннего давления.

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