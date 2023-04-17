В России к 25 годам приговорили политика и критика Кремля Владимира Кара-Мурзу: что о нем известно

Московский городской суд в понедельник, 17 апреля, вынес приговор по делу оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы – он приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Об этом сообщает SOTA.

Оппозиционеру назначили 25 лет заключения по совокупности сроков наказания по трем статьям Уголовного кодекса РФ: семь лет по делу о "военных фейках", три года за участие в деятельности "нежелательной" организации и 18 лет по делу о государственной измене.

Кроме того, политику нельзя будет заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после выхода из колонии.

Известно, что Владимир Кара-Мурза выступал в Палате представителей штата Аризона в США. Именно в этом выступлении правоохранители увидели фейки об армии России.

"Я не только политик, я еще и историк по образованию. И мы точно знаем из истории, как время диктаторов заканчивается. Оно всегда заканчивается одинаково. И я так хочу, чтобы мы ошибались в этом, но сегодня весь мир видит, что путинский режим делает с Украиной. Он сбрасывает бомбы на жилые районы, на больницы и школы. Военные преступления. Это военные преступления, которые были инициированы диктаторским режимом в Кремле против нации Средней Европы. И это, к сожалению, то, к чему нас привели годы правления Путина", — сказал он в своем выступлении.

Ранее адвокат Кара-Мурзы, Мария Эйсмонт, рассказала журналистам, что ее подзащитный за год заключения похудел на 22 килограмма и испытывает сильные проблемы со здоровьем после двух отравлений. В середине марта политик не смог принять участие в одном из заседаний суда из-за ухудшения самочувствия.

Госпожа посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт, присутствовавшая на суде Владимира Кара-Мурзы, заявила, что правительство ее страны призывает к немедленному освобождению политика и выражает солидарность с ним.

Что известно об оппозиционном политике и журналисте Владимире Кара-Мурзе

Российский оппозиционер и журналист Владимир Кара-Мурза, имеющий российское и британское гражданство, был задержан в апреле 2022 года за критику войны России против Украины и обвинен в "государственной измене".

На момент ареста Кара-Мурза был одним из немногих известных оппозиционеров, решивших остаться в России. За несколько часов до задержания он выступил на CNN, где Кремль назвал "режимом убийц".

В 2015 и 2017 годах Кара-Мурза дважды впадал в кому в Москве после проявления симптомов, которые, по словам врачей, свидетельствуют об отравлении. Кара-Мурза – близкий друг бывшего оппозиционера Бориса Немцова, застреленного в 2015 году.

Политик также принимал участие в составлении "списка Магнитского" — Сергей Магнитский был адвокатом и аудитором, разоблачившим масштабную схему налогового мошенничества российских чиновников, после чего был арестован и содержался под стражей российскими властями, подвергался физическому насилию и психологическому давлению и скончался в следственном изоляторе в Москве.

Судил политика судья Сергей Подопригоров, внесенный в список Магнитского в США. Владимир Кара-Мурза активно лоббировал принятие "списка Магнитского". Участие в его составлении входит в состав обвинения в отношении оппозиционера.

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