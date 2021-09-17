В России начались трехдневные выборы в Госдуму: уже обнаружили первые фальсификации

В России начались трехдневные выборы в Госдуму: уже обнаружили первые фальсификации

Россияне выберут 450 депутатов Госдумы.

В пятницу, 17 сентября, в России стартовали выборы депутатов в Государственную думу (нижней палаты парламента), губернаторов, депутатов регионального и городского уровней.

Голосование в Госдуму происходит в один тур по смешанной системе: должны быть выбраны 225 депутатов по партийным спискам и 225 депутатов — по одномандатным мажоритарным округам (один округ — один депутат).

Российские СМИ уже начали сообщать о первых обнаруженных фальсификациях во время голосования. Так, зафиксировали вброс бюллетеней на избирательном участке №1794 в Питере.

В федеральных списках кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрированы 14 партий. Это КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

Приближенные к Кремлю социологические службы прогнозируют, что "Единая Россия" может набрать более 40% голосов на выборах, партиям КПРФ и ЛДПР — чуть более 10%, партии "Справедливая Россия — За правду" — 6-8% соответственно. Также еще несколько партий имеют возможность преодолеть барьер в 5%.

Всего в этом году на парламентских выборах зарегистрировано 3812 кандидатов от 14 партий. В Госдуму выбирают 450 депутатов.

Голосование продлится три дня с целью сделать невозможным распространение коронавируса. Основным днем считается 19 сентября, а 17 и 18 сентября — дополнительными.

Отметим, в выборах в Госдуму будут участвовать в том числе и украинцы с временно оккупированных территорий, которых Москва заставила получить российские паспорта. Верховная Рада уже обратилась к международному сообществу о непризнании результатов этого псевдо-плебисцита. ТСН.ua проанализировал, что про думские выборы пишут на Западе и кто может стать преемником Путина, если он все же решит уйти.

Новости мира: в России начались выборы в Госдуму

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