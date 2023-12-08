В России намекнули, кто станет президентом в 2024 году (фото)

Похоже, в страна-агрессоре в очередной раз пройдут "выборы Путина".

В российском Центризбиркоме 8 декабря представили логотип предстоящих президентских "выборов", запланированных на март 2024 года.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Так, на логотипе "выборов" изображена гигантская буква "V" в цветах флага страны-агрессора и нанесена надпись "Выборы президента России 15-17 марта 2024 года".

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Отметим, что буква "V" – символ российского вторжения в Украину, который совсем "неожиданно" еще и совпадает с первой буквой имени Путина. Возможно, в ЦИКе таким образом намекают, что в РФ снова состоятся "выборы Путина".

Логотип президентских выборов в России в 2024 году/Фото: российские СМП

Россияне уже использовали этот логотип в единый день голосования в сентябре 2023 года. Тогда в ЦИК назвали это лого символом поддержки "наших воинов, борющихся за Россию".

Напомним, президентские "выборы" в РФ состоятся 15-17 марта 2024 года и Путин уже объявил о своих планах снова баллотироваться на соответствующий пост.

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