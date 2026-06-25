В России нарастает паника: Зеленский озвучил данные секретных документов, полученных разведкой

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Украинская разведка фиксирует существенное ухудшение ситуации в России после серии дальнобойных ударов по ее территории, а также рост уровня тревожности среди россиян, который, согласно данным внутренних российских документов, превышает показатели, зафиксированные во время Курской операции.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, сославшись на данные Службы внешней разведки Украины.

По словам главы государства, СВР получила документы, свидетельствующие о «фактически ежедневном усугублении кризиса с топливом, военной логистикой и управлением» на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму.

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«Российская оккупационная администрация довольно четко и недвусмысленно признает невозможность решить проблемы, возникшие в результате наших санкций средней дальности против оккупанта, а также реализации плана дальнобойных санкций, прежде всего в отношении российской нефтепереработки», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что аналогичные тенденции наблюдаются и в других регионах России, где обостряются экономические и социальные проблемы.

Кроме того, президент сообщил о данных из внутренних российских документов, которые касаются общественных настроений в РФ. По его словам, уровень тревожности среди населения превысил 50% и сейчас выше, чем во время Курской операции.

«66% россиян считают свое финансовое положение сложным. Более 80% россиян считают неизбежным масштабный экономический кризис в России», — привел цифры Зеленский, добавив, что эти показатели «отражают провал путинской военной политики».

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военная разведка получила внутренние российские документы, свидетельствующие о серьезном воздействии ударов украинского дальнобойного оружия по военным объектам на территории РФ.

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