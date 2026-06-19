В России нарастает усталость от войны: в элитах и обществе появились тревожные сигналы для Путина

Владимир Путин. / © Associated Press

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Полномасштабное вторжение, которое РФ начала в Украине более четырех лет назад, принесло сильную неопределенность российским элитам. В обществе растет усталость от войны.

Об этом заявила политическая экспертка, руководитель аналитической фирмы Reality of Russian Politics Татьяна Станова в комментарии еженедельнику The New Yorker.

«Россияне в целом готовы делегировать ответственность за войну Путину, независимо от того, означает ли это мир или продолжение войны. Хотя поддержка войны неуклонно снижается. Первые четыре года были годами адаптации: Россия училась жить в новой реальности со многими неудобствами, которые тем не менее оставались терпимыми. Но 2026 год выглядит другим», — подчеркнула экспертка.

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В частности, сильно повлияла на будничную жизнь блокировка Telegram, являющаяся средой для связей и бизнес-инструментов, и масштабные ограничения интернета. По словам политика, «многие россияне чувствуют, что достигают предела возможностей адаптироваться» к новым реалиям. Как следствие, в РФ недовольство выросло, а уровень тревоги превысил уровень покоя.

«Мы находимся в ситуации, когда понимание того, что война должна прекратиться, стало очень четким. Однако вопрос о том, как ее следует прекратить, противоречив. Большая часть общества поддерживает урегулирование, в то время как меньшая часть выступает за продолжение военных действий. В воздухе висит главный вопрос: что будет дальше и какой ценой? Становится все неудобнее терпеть войну без приближения урегулирования», — говорит Татьяна Станова.

Эксперт считает, что политически «фюрер» РФ «может позволить себе заключить почти любое соглашение, при условии, что оно не предусматривает действительно радикальных уступок». Впрочем, добавляет Станова, вопрос о том, что считается положительным соглашением.

«Сейчас любое завершение войны при условии, что это не будет военным поражением, приветствовала бы значительная часть общества и элит. Проблема в том, что Путину, несмотря на внутреннее давление — рост дефицита бюджета, рост недовольства общественности, усталость от войны и экономический спад — нужно „достойное соглашение“, или предполагающее значительные жертвы Украины. Я считаю, что Путин пойдет в могилу убежденным, что он должен обеспечить реальное соглашение», — подчеркнула она.

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Также специалист акцентировала на том, что Кремль контролирует СМИ, может формировать публичные нарративы и подавлять практически любую форму оппозиции или инакомыслия. В то же время нет особого беспокойства относительно ультраправого или провоенного сообщества, которое остается политически безвредным.

Станова говорит, что хотя наблюдаются изменения в общественных настроениях России, а также изменения в восприятии и отношении, но они скорее психологические, чем практические.

«Все, что остается политически „живым“, существует вне процесса принятия решений. Те, кто внутри него, являются исполнителями, интерпретаторами и подхалимами. Нет никаких содержательных коалиций и хорошо функционального горизонтального взаимодействия. Элита очень атомизирована. Люди из окружения Путина не могут позволить выйти за пределы своей сферы ответственности или посягнуть на чьи-либо интересы. Существует большой страх, поскольку все изолированные внутри системы постоянно рискуют быть под наблюдением и преследованием», — подчеркнула эксперт.

Она также рассказала о парадоксе Путина. Он состоит в том, что диктатор создал высокоперсонализированный режим, в котором от него ожидают пребывания в центре принятия решений. Впрочем, «фюрер» все больше избегает более рутинных обязанностей, оставляя их подчиненным.

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«Результатом является система, которая становится более несогласованной и несбалансированной. Непонятно, где может появиться следующая точка провала. Сам Путин, кажется, в большинстве своем не переживает эти события. Многие признают отстранение и чувствуют постепенную „депутинизацию“ в системе», — добавила Станова.

Напомним, Le Monde пишет о том, что Путин все больше боится за себя, а также сталкивается с растущими проблемами из-за затяжной войны против Украины, экономических трудностей и роста недовольства внутри России. Показательным стал визит Путина в Астану в конце мая. Для его передвижения по городу привлекли кортеж из 20 автомобилей, 14 мотоциклов и вертолет наблюдения.

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