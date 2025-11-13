Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Associated Press

Российская Федерация в дальнейшем готовится к саммиту в венгерском Будапеште, который якобы "перенес или отменил" президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, якобы американский лидер получал подковерные доклады, после которых отказался от встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным. Лавров говорит, мол, ему неизвестно – "откуда и от кого взялись" эти доклады. Зато заявление о «неготовности России к переговорам» глава МИД нагло назвал "фейками".

"Трамп получал "подковерные доклады", после чего не состоялась встреча на самом высоком уровне с РФ в Будапеште", - заявил российский министр.

По его словам, РФ готова провести саммит в Будапеште, «если он будет реально опираться на хорошо проработанные итоги Аляски».

Лавров также высказался о том, что Трамп "предан поиску устойчивого мирного решения" и "стремится понять российскую позицию по отношению к Украине". В частности, говорит дипломат страны-агрессорки, будто президент США признал, что действия России частично стали реакцией на расширение НАТО вблизи ее границ. Мол, "фюрер" Путин именно об этом "предупреждал за последние 20 лет".

В традиционной кремлевской манере Сергей Лавров цинично обвинил Европу в "саботаже" мирных инициатив и даже "готовится к новой Европейской войне против России".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему не состоялся саммит с диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Причиной он назвал нежелание России прекращать боевые действия. Мол, они просто не хотят останавливаться.

Тем временем, венгерский премьер Виктор Орбан убежден, что этот саммит таки состоится, но несколько позже. Он заявил, что главным препятствием являются территориальные амбиции Кремля, не желающего мира. Орбан объяснил, что проблема состоит в том, что 22% Донецкой области до сих пор не оккупированы российской армией.