В России «нацелились» на Киев и большие города: на форуме Путина в Петербурге шокировали заявлениями

Владимир Путин. / © Associated Press

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Российские радикалы во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге озвучили стране нереалистические сценарии военного и геополитического будущего России, которые, вероятно, несколько отличаются от позиций Кремля.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Российская деловая газета «Коммерсант» сообщила, что связанный с Кремлем олигарх и православный националист Константин Малофеев и ультранационалистический идеолог Александр Дугин представили на мероприятии несколько «будущих сценариев» для России.

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Россиянам показали три сценария будущего

В презентации были очерчены хорошие, инерционные (длительные) и плохие сценарии на 2036 и 2050 годы, а также разделены мнимые угрозы для России на пять категорий — геополитику, идеологию и политику, демографию, экономику и технологии.

Так называемый «хороший» сценарий включает оккупацию Киева, Одессы, Харькова и других украинских городов, нарративы о якобы неизбежной победе в Украине, а также распад Европейского Союза до 2036 года.

«Плохой» прогноз включает военное поражение России в начавшейся войне, вступление Украины в НАТО, потерю влияния Кремля на постсоветские страны до 2036-го и «колонизацию России» до 2050 года.

Инерционный план до 2036 года предусматривает применение Россией ядерного оружия, если военная ситуация в Украине останется неизменной или война будет происходить нынешним путем.

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Малофеев также рассказал о потенциальных действиях России и российских «врагов» и очертил динамику угроз с 2000 по 2026 год. В то же время Дугин отметил, что его ультранационалистический аналитический центр «Царьградский институт» представил отчет о «будущих сценариях» в Академии Генштаба РФ и даже опубликует его до конца этого года.

Что стоит за заявлениями

Американские аналитики отмечают, что Малофеев и Дугин являются частью ультранационалистического сообщества жесткой линии в России. Ее представители постоянно выступают за затяжную войну в Украине. Они представят отчет на Петербургском международном экономическом форуме, чтобы определить личные цели и цели сторонников жесткого курса, которые они представляют, по поводу будущего России.

«Кремль может использовать нереалистичный характер этих трех сценариев, чтобы изобразить риторику „фюрера“ Владимира Путина и других российских чиновников как умеренную и разумную по сравнению с экстремальными сценариями, представленными небольшой группой ультранационалистов», — говорится в отчете.

Однако, говорят в ISW, Кремле, «придется найти баланс между требованиями и ожиданиями российского ультранационалистического сообщества, его собственной риторикой и реалиями поля боя в Украине». Путин ведь, вероятно, не хочет рисковать потерять поддержку ультранационалистов.

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Напомним, ранее в Кремле «слили» сценарий завершения войны в Украине. Работу над этой презентацией начали еще в феврале 2026-го. Все материалы создали из-за беспокойства Москвы относительно плохих боевых действий России и влияния войны на российскую экономику.

Документы свидетельствуют о том, что Россия до сих пор не желает идти на существенные компромиссы по поводу конечного состояния полномасштабного вторжения. В частности, их цель — продать россиянам мирное соглашение как «победу» — хоть и без взятия Киева.

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