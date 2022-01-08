В России назвали НАТО рудиментом Холодной войны и сообщили, почему ввели "миротворцев" в Казахстан

Посол РФ в США считает, что события в Казахстане были спровоцированы извне.
В России считают, что стремление НАТО расшириться на восток не соответствуют стремлению обеспечения европейской безопасности.
Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, - пишет Newsweek.
"Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимой безопасности в Европе", - заметил дипломат.
Он даже высказал мнение "трансатлантический блок сам по себе является рудиментом Холодной войны".
Также он добавил, что "Россия рассматривает спровоцированные внешними силами с применением насилия события в дружественной стране как нарушение ее безопасности и целостности".
Анатолий Антонов сказал, что Россия "будет содействовать усилиям по восстановлению нормальной жизни в Казахстане".
Посол добавил, что надеется, что в Вашингтоне никто не поставит под сомнение право Казахстана применять статью 4 Устава ОДКБ для обеспечения правопорядка.
Напомним, 7 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
Несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.
Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.
Читайте также:
- Казахстан в огне: что нужно знать о причинах газовых протестов и при чем здесь Россия
- Упраздняются международные авиарейсы: в Казахстане "застряла" группа украинцев
- В Казахстане запретили вывозить из страны продукты: какие и в чем причина
- Для "возрождения СССР": в кремлевской партии заявили о желании "присоединить" Казахстан к России