В России назвали НАТО рудиментом Холодной войны и сообщили, почему ввели "миротворцев" в Казахстан

В России назвали НАТО рудиментом Холодной войны и сообщили, почему ввели "миротворцев" в Казахстан

Посол РФ в США считает, что события в Казахстане были спровоцированы извне.

В России считают, что стремление НАТО расшириться на восток не соответствуют стремлению обеспечения европейской безопасности.

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, - пишет Newsweek.

"Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимой безопасности в Европе", - заметил дипломат.

Он даже высказал мнение "трансатлантический блок сам по себе является рудиментом Холодной войны".

Также он добавил, что "Россия рассматривает спровоцированные внешними силами с применением насилия события в дружественной стране как нарушение ее безопасности и целостности".

Анатолий Антонов сказал, что Россия "будет содействовать усилиям по восстановлению нормальной жизни в Казахстане".

Посол добавил, что надеется, что в Вашингтоне никто не поставит под сомнение право Казахстана применять статью 4 Устава ОДКБ для обеспечения правопорядка.

Напомним, 7 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

Несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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