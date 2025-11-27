В России назвали "неприемлемые" для Кремля позиции в потенциальном мирном плане

Москва. / © Associated Press

Российская Федерация продолжает нагло настаивать, что развертывание европейских войск в Украине «невозможно». Мол, эта позиция Москвы неизменна.

Об этом заявила представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, пишет The Guardian.

Это заявление прозвучало на фоне обсуждений мирного плана при посредничестве США. По ее словам, членство Украины в НАТО будет неприемлемым для агрессорки России. В очередной раз российская чиновник обвинила Альянс в попытках втянуть Украину в свои структуры и создать угрозу для РФ.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко также заявил, что любое присутствие в Украине западных войск из стран-участниц Коалиции желающих будет «совершенно исключено».

Напомним, 28-пунктный мирный план, принятый США и Россией, среди прочего запрещает вступление Украины в НАТО, а также отсутствие войск Запада на украинской территории после заключения мира. Этот документ, считают эксперты, заставляет Украину капитулировать, ведь "предусматривает принятие драконовских мер", которые предоставят Москве "беспрецедентный контроль" над военным и политическим суверенитетом страны.

Тем временем CNN пишет, что США и Украина не согласовали три ключевых пункта "мирного плана". Речь идет о чувствительных вопросах. Это территориальные уступки, ограничение численности ВСУ и отказ от амбиций вступления в НАТО. В частности, последнее неприемлемо для Киева. Эта уступка создаст «плохой прецедент», фактически предоставит РФ право вето на решение Альянса, членом которого она даже не является.