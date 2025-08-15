ТСН в социальных сетях

Политика
1796
1 мин

В России назвали политика, сыгравшего важную роль для личной встречи Путина и Трампа

В России восхваляют Виткоффа, визиты которого в Москву стали "основой" для диалога Вашингтона и Москвы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Сергей Лавров.

Сергей Лавров. / © Associated Press

Визиты спецпосланника президента США Стива Виткоффа в Москву позволили сторонам обменяться позициями и сыграли немаловажную роль для встречи Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментариях росСМИ.

По его словам, «основа для конструктивного диалога» уже была заложена во время визитов Виткоффа в Россию. Лавров говорит, что спецпредставитель, выступая от имени Дональда Трампа, сыграл немаловажную роль в подготовке к переговорам.

«У нас есть понятная, четкая позиция. Мы будем ее преподавать. Здесь уже немало сделано во время визитов Стивена Виткоффа, президент об этом сказал. Виткофф выступал от имени Трампа. Надеюсь, что мы сегодня продолжим этот очень полезный разговор», — высказался Лавров.

Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в городе Анкоридж на Аляске начнется в 22:00 по киевскому времени. В Кремле говорят, что переговоры начнутся с разговора тет-а-тет лидеров стран в присутствии переводчиков. Затем переговоры президентов в составе делегаций пройдут по формуле «5 на 5».

