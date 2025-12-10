Сергей Лавров. / © Associated Press

В «мирном плане» США, который привез в Москву спецпосланник американского президента Стив Виткофф, якобы идет речь о «необходимости» обеспечить права нацменьшинств и религиозные свободы в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации.

«Надеюсь не раскрою особого секрета. В тех предложениях, которые привозил Виткофф, специально сказано: обеспечить в Украине права национальных и религиозных меньшинств», — сообщил чиновник США.

По словам Лаврова, документы по «урегулированию» пока «носят закрытый характер».

Кроме того, министр страны-агрессорки обрадованно заявил, мол, Дональд Трамп — единственный западный лидер, который начал понимать «первопричины, сделавшие войну в Украине неизбежной». В традиционной путинской манере он заявил о якобы «вражеских действиях против России».

Напомним, 2 декабря в Москве состоялась встреча представителей США и России по обсуждению мирного плана. Диктатор РФ Владимир Путин встретился с представителями Дональда Трампа – спецпосланником Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. В Кремле тогда заявили, мол, компромиссного варианта плана по Украине пока нет.

Спикер диктатора РФ Дмитрий Песков заметил, что Путин мирный план не отклонил, а во время встречи с американцами состоялся «прямой обмен мнениями». Представитель Кремля говорит, что «что-то было принято, что-то отмечено как непринятое».

