В России назвали страну, которую хотят привлечь к "мирным переговорам" с Украиной

Российская Федерация хотела бы привлечь Беларусь к возможным переговорам по Украине. Мол, Москва выражает высокую оценку "мирным инициативам" Минска по урегулированию войны.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщают росСМИ.

"Мы высоко ценим и поддерживаем мирные усилия Минска и считаем важным и необходимым подключение нашего ближайшего союзника к возможным переговорам вокруг Украины, которые будут проходить при участии России", — заявила она.

Более того, отмечает Захарова, обеспечение безопасности Беларуси остается одним из приоритетов РФ.

Кроме того, Москва готова "защитить своих граждан и миротворческий контингент в Приднестровье".

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил об "определенной роли" ФРГ в соглашении между Украиной и Россией. Впрочем, пока неизвестно, в каком формате это будет происходить.

Читайте также: