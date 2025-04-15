В России назвали свои условия для "мирного решения" в Украине

Кремль. / © Associated Press

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В Российской Федерации еще раз назвали собственные условия для мирного решения в Украине. Одна из них – это безъядерный статус Украины.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Чиновник страны-агрессорки цинично назвал три условия для мира. Кроме "безъядерки", одно из условий признания суверенитета границ России.

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Также, по словам Нарышкина, мирное решение по Украине может быть принято "после отмены дискриминационных законов" Киева. Нарышкин также нагло высказался о том, что Россия испытывает стремление США "понять первопричины украинского кризиса" - так в РФ называют войну в Украине.

Кроме того, он заявил, что якобы видит повышение военной активности НАТО у границ, а страны Европы повышают уровень эскалации вокруг Украины.

Напомним, ранее у Путина пригрозили эскалацией войны. Кремль подверг критике будущего канцлера Германии Фридриха Мерца из-за его заявления о том, что Берлин может предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

Дата публикации 19:34, 14.04.25 Количество просмотров 48 Это изменит ход войны! Украина получит Таурусы? Экстренные заявления в ЕС!