В России назвали условие для применения ядерного оружия

В стране-агрессоре заявили, что ее государственная политика в области ядерного сдерживания "адаптирована к новым военно-политическим реалиям".

Российская государственная политика допускает возможность применения ядерного оружия в случае агрессии против Беларуси как члена Союзного государства.

Об этом министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил на заседании коллегии российского и белорусского оборонных ведомств в Минске, сообщают российские средства массовой пропаганды.

Белоусов сказал, что государственная политика России в области ядерного сдерживания "адаптирована к новым военно-политическим реалиям" и, согласно ей, предусмотрена возможность применения ядерного оружия в случае нападения на Беларусь.

"Изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения основ государственной политики Российской Федерации в сфере ядерного сдерживания. И адаптации ее к новым реалиям. В том числе предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Беларуси как участника Союзного государства", – сказал глава Минобороны РФ.

К слову, в сентябре глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН пригрозил Западу, предостерег от "попыток бороться до победы с ядерным государством".

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