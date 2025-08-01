Владимир Путин / © Associated Press

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Два независимых российских журналиста, Роман Баданин и Михаил Рубин, выпустили книгу «Сам царь», в которой исследуют, как Кремль скрывает правду о Владимире Путине. В представленном разделе они раскрывают механизмы цензуры и пропаганды, которые превратили личную жизнь президента в государственную тайну, а его образ — в «житие святого».

Об этом пишет Wiadomosci.

«Никакого слова о личной жизни Путина»

Баданин рассказывает, как в 2014 году его редакция в РБК обнаружила, что младшая дочь Путина, Екатерина, под вымышленной фамилией Тихонова, возглавила многомиллиардный проект. Журналисты имели все доказательства, но не могли получить официальное подтверждение.

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«Мы были на 99 процентов уверены, что она дочь президента… но самоцензура возобладала. Опасаясь, что гнев Кремля уничтожит всю редакционную команду… мы подверглись давлению владельца», — пишет Баданин.

По его словам, это был единственный случай редакционного давления, которому они подверглись, и оно стало показательным: оказалось, что большинство российских медиа годами придерживались негласного табу — «Никакого слова о личной жизни Путина».

Цензура в кино и журналистике

Цензура затронула не только журналистику, но и искусство. Фильм «Поцелуй не для печати» (2002), рассказывавший о романе Путина с женой, был запрещен к показу. Один из бывших чиновников объяснил причину: «Это же дерьмо, а не фильм!». Авторы отмечают, что настоящая причина заключалась в том, что фильм изображал Путина как «обычного человека», а это было недопустимо.

Под влиянием этого табу из публичного пространства исчезли первые биографии Путина, написанные в 2000-х годах. Их заменили заказной пропагандой.

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«Фабрика путинизма» и его создатели

На смену реальным биографиям пришли пропагандистские фильмы, которые авторы называют «житиями святых». Главным их создателем является пропагандист Андрей Кондрашов, который, как утверждается, создал настоящую «путинизмовую фабрику». Его документальные фильмы, такие как Президент и Путин, были призваны оправдать действия лидера и создать мифологический образ.

Книга раскрывает и финансовые схемы Кондрашова: он получал деньги от государственных компаний, таких как Россельхозбанк, за создание хвалебных фильмов, которые потом показывали на государственном телевидении.

«Государственная компания платит частной компании за ее похвалу на государственном телевидении», — объясняют авторы.

Таким образом, Кремль не просто умалчивает правду о своем лидере, но и активно создает выгодную для себя реальность, заменяющую настоящую биографию Путина вымышленной.

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Ложь о семье и прошлом

Авторы указывают на противоречия в рассказах Путина о своих родителях. В 2015 году в колонке «Жизнь так проста и жестока» он писал: «Она [мать] пережила его [отца]. Она дожила до 1999 года. Он же умер в конце 1998 года».

Однако, как отмечают авторы, реальные даты смерти противоположны: отец умер в 1999, а мать годом ранее. Журналисты заключают, что статью писал не сам Путин, а кто-то из чиновников. Другая история, касающаяся матери президента, тоже оказалась манипулятивной. В книге 2000 года «От первого лица» Путин рассказывал о ее спасении от голодной смерти в блокадном Ленинграде.

В 2012 году он рассказал эту историю Хиллари Клинтон, добавляя драматизма, чтобы подчеркнуть героизм. Однако Баданин и Рубин указывают, что архивные документы свидетельствуют об эвакуации матери из города в июле 1942 года, в то время как блокада была снята значительно позже.

Даже в личных разговорах Путин, по словам авторов, мог фантазировать. На встрече с семьями он рассказывал о важности личного примера родителей, но при этом обошел факт, что его отец, по свидетельству, «выколол второй глаз вилами» его матери.

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Кремль уничтожает независимые медиа

Журналисты вспоминают о том, как их издание РБК, возглавляемое Романом Баданиным, подверглось давлению Кремля после публикации расследований. После статьи о присутствии российских военных на Донбассе, о зяте Путина Кирилла Шамалова и «Панамские документы», которые касались Сергея Ролдугина и самого президента, давление усилилось.

«Нам нужен ваш содержательный разговор. В общем, вас съели…» — цитируют журналисты приказ чиновника по электронной переписке, сломанной хакерами.

Кульминацией давления стали обыски в компаниях владельца РБК, миллиардера Михаила Прохорова. Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков на неофициальной встрече с руководством РБК дал понять, что судьба медиахолдинга решена.

«Решение по судьбе РБК уже принято; Прохорову придется либо продать свои активы лояльному Кремлю бизнесмену, либо силой успокоить редакцию», — вспоминает Баданин.

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В результате все руководство РБК, включая Баданина, ушло в отставку. Впоследствии Прохоров продал свои медиаактивы, и во избежание дальнейших проблем спешно лишился почти всего бизнеса в России. Так, по словам авторов, независимые медиа в России были уничтожены, а ложь и выдумки полностью заменили правду.

Напомним, спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф снова поедет в Москву. Точные даты пока неизвестны, но это уже четвертый его визит в Россию.

Поездку анонсировал сам Дональд Трамп в четверг, 31 июля, заявив: «Да, Виткофф собирается в Израиль, и потом он едет в Россию, верьте или нет».