В России обесценивается рубль на фоне войны: евро – 110,5, доллар – 94,5 рубля

В РФ резко растет валюта.

Сбербанк России по состоянию на 12:00 воскресенья, 27 февраля, продает евро по курсу 110,5 рубля, а доллар – 94,5 рубля.

В то же время в российском банке ВТБ, попавшем под санкции, курс доллара превысил 107 рублей, а курс евро – 118 рублей.

Официальный курс валют Центробанка России в предыдущий день, 26 февраля, был значительно ниже: доллар – 83,5 и евро –93,6 рубля. Приблизительно такой же курс был заморожен на момент окончания торгов на рынке.

Заметим, что после начала нападения России на Украину рубль резко обесценился, а падение фондового рынка превысило обвалы 2020 и 2014 годов. Индекс Московской биржи за день снизился на 30%.