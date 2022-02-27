Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В России обесценивается рубль на фоне войны: евро – 110,5, доллар – 94,5 рубля

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России обесценивается рубль на фоне войны: евро – 110,5, доллар – 94,5 рубля

В РФ резко растет валюта.

Сбербанк России по состоянию на 12:00 воскресенья, 27 февраля, продает евро по курсу 110,5 рубля, а доллар – 94,5 рубля.

©

В то же время в российском банке ВТБ, попавшем под санкции, курс доллара превысил 107 рублей, а курс евро – 118 рублей.

©

Официальный курс валют Центробанка России в предыдущий день, 26 февраля, был значительно ниже: доллар – 83,5 и евро –93,6 рубля. Приблизительно такой же курс был заморожен на момент окончания торгов на рынке.

Заметим, что после начала нападения России на Украину рубль резко обесценился, а падение фондового рынка превысило обвалы 2020 и 2014 годов. Индекс Московской биржи за день снизился на 30%.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация