В России обиделись на слова Зеленского относительно российской делегации: что сказала Захарова

Мария Захарова / © Associated Press

Реклама

В России обиделись замечания президента Украины Владимира Зеленского относительно состава российской делегации, которая должна прибыть на переговоры в Стамбул 15 мая.

Представитель МИД РФ Мария Захарова публично отреагировала на слова украинского лидера, использовав оскорбительную лексику.

«О „заслуженных“ людях и профессионалах говорит „клоун“ и „неудачник“», — заявила представитель российского МИД, имея в виду Владимира Зеленского.

Реклама

Напомним, Зеленский заявил, что уровень российской делегации больше похож на бутафорский. Какой мандат имеют представители России, неизвестно.

Глава МИД Украины Андрей Сибига также выразил возмущение тем, что Москва направляет на переговоры второстепенных чиновников, а не представителей самого высокого политического уровня, что, по его мнению, свидетельствует об отсутствии у Кремля серьезных намерений по миру.