В России объявили, согласятся ли на размещение в Украине иностранных войск

Мария Захарова в очередной раз прибегла к угрозам в адрес Украины.
Россия не принимает размещение в Украине вооруженных сил других стран. Москва будет воспринимать это в качестве вовлечения в "конфликт".
Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова назвала идею о размещении в Украине иностранных войск "провокационным шагом, направленным не на урегулирование конфликта, а на поддержку нездоровых и вредных иллюзий у верхушки киевского режима".
Спикер МИД подчеркнула, что Россия будет реагировать всеми средствами на размещение в Украине иностранных войск.
Напомним, накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва "не примет присутствие на украинской территории войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, что представляет угрозу России".
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