В России сделали новое заявление о встрече с США в Саудовской Аравии 25 февраля

По словам Пескова, последующие российско-американские контакты пройдут на экспертном уровне по линии министерств иностранных дел.

В России утверждают, что 25 февраля в Эр-Рияде не проходит никаких встреч с участием Министерства иностранных дел страны.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды с ссылкой на заявление МИД РФ.

"Никаких встреч в Эр-Рияде с участием МИД РФ 25 февраля не проходит, заявили в российском дипведомстве", – указано в сообщении.

В свою очередь спикер президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об информации о якобы запланированной на 25 февраля встрече в Эр-Рияде, сказал, что следующие российско-американские контакты пройдут на экспертном уровне по линии министерств иностранных дел.

Напомним, издание Zeit сообщило, в Эр-Рияде 25 февраля российские и американские представители снова проведут переговоры о будущем Украины.

Об этом же ранее заявлял и президент США Дональд Трамп.