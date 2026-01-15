В России открыто назвали новые цели войны: на какие крупные города посягнули в Кремле

Владимир Путин. / © Associated Press

В Москве снова раздаются заявления о том, что цели Кремля в Украине выходят за пределы территории, обсуждаемой сейчас в последних мирных планах, и включают Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, американские специалисты вспоминают заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что предстоящее мирное урегулирование должно решить «вопрос судьбы людей, проживающих в Крыму, Новороссии и на Донбассе».

В частности, акцентируют в ISW, Новороссия кремлевские чиновники считают как «неотъемлемую» часть РФ. Новороссия включает в себя не только Крым и четыре области, которые агрессорка Россия незаконно аннексировала, но и Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую. Более того, в Кремле часто называют Одессу «российским» городом и публично обсуждали «Новороссию» как часть Российской Федерации.

В то же время, предложенный США 28-пунктный мирный план предусматривал оккупацию Россией только Крыма, всей Луганской и Донецкой областей, а также захваченных частей Запорожской и Херсонской областей, требуя от России уступить оккупированные территории за пределами этих пяти регионов. В частности, в Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.

«Упоминание Лаврова о Новороссии не является новым требованием, но является еще одним доказательством того, что требования России больше, чем те, что были изложены в первоначальном плане из 28 пунктов. Заявление Лаврова, вероятно, было попыткой установить условия перед возможной предстоящей встречей между специальным посланником США Стивом Виткоффом, эксстаршим советником американского президента Джаредом Кушнером и диктатором РФ Владимиром Путиным», — отмечают американские аналитики.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в течение 2025 предлагала Москве территориальные уступки со стороны Украины и бизнес-соглашения, но Кремль игнорирует эти предложения и выбирает войну. В статье Foreign Affairs подчеркивают, что диктатор РФ убежден: способен вести войну и одновременно сохранять США в статусе геополитического партнера. Эту логику можно определить как новую «доктрину Путина».

