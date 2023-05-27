В России открыто предложили отстранить Путина от власти и "выбрать кого-то другого другого" (видео)

Глава российского института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин призвал выбрать другого президента РФ вместо Владимира Путина.

Об этом он заявил в прямом эфире программы "Место встречи" на федеральном телеканале "НТВ", фрагмент которой был распространен в социальных сетях.

Так, Надеждин заявил, что при действующей власти Россия не сможет "вернуться в Европу".

"Надо выбрать другое руководство страны, которое прекратит эту историю с Украиной и выстроит нормальные отношения с европейскими странами и все станет на свои места. В следующем году выборы президента – надо выбрать кого-то другого, и все", – заявил Борис Надеждин, несмотря на шок и возмущение ведущих.

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Напомним, в России выдвинули новые "условия" окончания войны, одно из них противоречит заявлениям диктатора РФ Владимира Путина.

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