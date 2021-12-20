В России открыто пригрозили НАТО войной и поставили ультиматум

Это уже не первые угрозы со стороны кремлевских чиновников.
Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия даст военный ответ НАТО, если Альянс будет "продолжать наступать на больные точки".
Об этом сообщает пропагандистское агентство "РИА Новости".
"Россия даст военный ответ, если НАТО будет продолжать наступать на больные точки", – заявил Гаврилов.
Глава делегации РФ на переговорах в Вене также подчеркнул, что в настоящее время в отношениях двух сторон наступает "момент истины".
"Разговор должен быть серьезным, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответ России", — сказал Гаврилов.
Следует отметить, что это не первые подобные заявления с угрозами со стороны российских чиновников. Так, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков пригрозил военным ответом, если НАТО и США не отреагируют на требование России по гарантиям безопасности. А заместитель министра иностранных дел России отмечал, что НАТО столкнется с "тяжкими последствиями" в случае расширения на восток. Также в Министерстве иностранных дел РФ призвали НАТО официально отказаться от декларации 2008 года по поводу стремления Украины и Грузии стать членами Альянса.
Впрочем, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подверг критике это требование, подчеркнув, что "отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников НАТО и Украина — никто другой".
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