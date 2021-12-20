В России открыто пригрозили НАТО войной и поставили ультиматум

Это уже не первые угрозы со стороны кремлевских чиновников.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия даст военный ответ НАТО, если Альянс будет "продолжать наступать на больные точки".

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Об этом сообщает пропагандистское агентство "РИА Новости".

"Россия даст военный ответ, если НАТО будет продолжать наступать на больные точки", – заявил Гаврилов.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене также подчеркнул, что в настоящее время в отношениях двух сторон наступает "момент истины".

"Разговор должен быть серьезным, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответ России", — сказал Гаврилов.

Следует отметить, что это не первые подобные заявления с угрозами со стороны российских чиновников. Так, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков пригрозил военным ответом, если НАТО и США не отреагируют на требование России по гарантиям безопасности. А заместитель министра иностранных дел России отмечал, что НАТО столкнется с "тяжкими последствиями" в случае расширения на восток. Также в Министерстве иностранных дел РФ призвали НАТО официально отказаться от декларации 2008 года по поводу стремления Украины и Грузии стать членами Альянса.

Впрочем, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подверг критике это требование, подчеркнув, что "отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников НАТО и Украина — никто другой".

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