Российская Федерация вызывающе заявляет, что начавшаяся в Украине война будет продолжаться. В то же время Кремль продолжает повторять, мол, стремится к «дипломатическому урегулированию».

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

В традиционных манерах для кремлевского режима он повторил, мол, Москва «не возражает относительно дипломатического пути». Впрочем, говорит Рябков, Киев вроде бы должен принять, что граница Анкориджа безальтернативна.

Заметим, что термин «формула Анкориджа» Кремль использует после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в августе 2025 года. В Москве говорят, что речь идет о выводе ВСУ из Донбасса. В то же время, американский лидер не подтвердил, что такая договоренность существует.

В то же время Рябков отмечает, что война в Украине, которую в РФ вызывающе называют «своего», продолжается. Более того, подчеркнул он на нарративе «фюрера» Кремля, «цели будут достигнуты».

Ранее спикер «фюрера» Дмитрий Песков предъявил цинические обвинения Владимиру Зеленскому. По его словам, Кремль якобы «предпочитает мирный путь». Впрочем, лживо добавил он, «воинственные заявления» президента Украины являются «главным препятствием» миру.

В то же время глава МИД Сергей Лавров заявил, что якобы захватническая армия России «движется» к целям, которые поставил Путин. Он также придумал, что с начала 2026 оккупанты захватили около 80 населенных пунктов. Впрочем, доказательств этого он не предоставил.

Также министр отмечает, мол, «урегулирование» войны в Украине «будет результатом компромисса». Однако, добавил Лавров, Москва имеет «принципиальную позицию» и готова ее достигать «либо переговорами, либо во время специальной военной операции».

