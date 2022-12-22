В России отреагировали на поездку Зеленского в Вашингтон и пригрозили эскалацией войны

Посол РФ в США предоставление Patriot Украине приравнял практически к участию НАТО в войне.

Посол агрессорки России в США Анатолий Антонов заявил, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон показал, мол, ни Соединенные Штаты, ни Украина не готовы к миру.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломата.

"Примирительные заявления администрации Байдена об отсутствии намерений начинать конфронтацию с Россией являются лишь пустыми словами", – сказал Антонов.

Он также заявил, о "нацеленности на войну" Киева и Вашингтона, а также пригрозил, что вмешательство США в Украину может привести к усилению конфликта: "Провокационные действия США неуклонно ведут к эскалации, последствия которой невозможно даже представить".

Российский посол пренебрежительно высказался по поводу визита главы украинского государства, а в заявлении от дипведомства осудил "поездку в голливудском стиле Зеленского".

"По сути, под аплодисменты и саркастические улыбки было заявлено о необходимости продления "войны по поручению" против нашей страны. До полной победы над нами", — высказался Антонов.

Не обошел вниманием политик страны-агрессорки и военную помощь ВСУ. Мол, Москва предостерегала Белый дом от предоставления системы Украине: "Думаю, все прекрасно понимают, какая судьба может ожидать личный состав, обслуживающий эти комплексы на территории Украины".

Поездка Зеленского в США

20 декабря американские СМИ распространили информацию, что в США едет президент Украины Владимир Зеленский. 21 декабря это подтвердили и Зеленский и американский лидер Джо Байден. К слову, с начала войны украинский лидер не покидал пределы Украины.

Байден подтвердил передачу систем Patriot. Белый дом объявил о выделении Украине в один миллиард долларов военной помощи.

Глава Белого дома заявил, что для него " честь быть рядом с Украиной в объединенной защите от жестокой войны, которую проводит Путин".

Зеленский отметил в Вашингтоне, что справедливый мир в войне для него – это территориальная целостность государства и возмещение всех убытков, но действительно справедливого мира в этой войне не существует.

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