В России отреагировали на заявление Зеленского о ликвидации Путина

У российского диктатора заявили, что у Украины не получится ликвидировать Путина.
В России отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о ликвидации диктатора Путина.
Традиционно "многословное" заявление сделал спикер диктатора Дмитрий Песков.
Он выразил уверенность, что у Украины на этот счет "ничего не получится"
"Украина много раз на словах покушалась на Путина, но ничего у них не получится", — сказал Песков.
Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun заявил, что в России не отказываются от планов ликвидации украинского руководства. Поэтому у Украины есть полное право ликвидировать российского диктатора Путина, если появится такая возможность.
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