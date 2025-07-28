В России ответили на новый ультиматум Трампа – что заявили

Дмитрий Медведев / © Associated Press

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который сократил озвученный ранее 50-дневный срок для прекращения войны в Украине до 10-12 дней.

В своей публикации Медведев фактически угрожает Соединенным Штатам прямым конфликтом.

“Трамп играет в ультиматум с Россией: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи:

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1. Россия – это не Израиль и даже не Иран.

2. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!” – написал Медведев.

Его заявление прозвучало на фоне усиления риторики администрации Трампа в отношении Москвы. Президент США предупредил, что ожидает прекращения войны со стороны Путина уже не через 50 дней, как заявлял ранее, а в течение 10–12. Иначе Россию ожидают новые санкции и вторичные тарифы.