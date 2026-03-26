В РФ назревает критика неспособности российских военных добиться победы в Украине. Более крупные — успешные контратаки ВСУ на некоторых участках фронта стали поводом для возмущений в информационном пространстве страны-агрессорки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Контрнаступление ВСУ и недовольство в РФ

Аналитики ISW отмечают, что один из так называемых «милблогеров» призывает к «серьезному наращиванию сил и реформ оборонной промышленности». По его словам, оккупационная армия РФ страдает от проблем, мешающих им добиваться успехов на передовой. Мол, захватчики не смогут достичь победы на поле боя в ближайшее время без фундаментальных изменений в структуре российских войск и отказа от инфильтрации малыми группами. По его словам, высшему военному командованию страны-агрессорки необходимо устранить давление на командиров низших эшелонов и улучшить боевую подготовку.

Кроме того, «милблогер» заявил, что войскам России понадобится около 100 лет, чтобы захватить остальную часть Украины. Оценки ISW также утверждает, что оккупантам понадобится 83 года, чтобы захватить остальную страну, если они смогут продолжать темпы наступления от февраля 2025-го.

«Заявления милблогера могут быть последней попыткой критиковать Кремль и российское военное командование, прежде чем Москва введет ожидаемый запрет Telegram в будущем и переведет милблогеров на государственные платформы», — говорится в отчете.

Американские аналитики подчеркивают, что постоянные настояния президента-диктатора России Владимира Путина на том, чтобы его армия поддерживала давление вдоль всей линии фронта с помощью непрерывного, хотя и медленного и изнурительного, продвижения, несовместимые с реформами, которые российские вооруженные силы и разведывательные.

Контратаки на северо-востоке и юге Украины в последние месяцы частично вызывают критику в российском информационном пространстве. В частности, «милблогер» подверг критике неоднократную ложь военного командования о захвате Купянска Харьковской области.

Аналитики ISW отмечают, что увеличение жалоб в информационном РФ пространстве появляется из-за того, что захватчики не смогли должным образом подготовиться к своему весенне-летнему наступлению 2026-го. Он по оценке американских специалистов уже начался.

В частности, Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российская Западная группировка войск не завершила подготовку к штурму Лимана, захват которого имеет решающее значение для весеннего наступления этого года на Славянск и Краматорск. По его оценке, россияне начнут наступление на сам крепостной пояс в конце весны или начале лета 2026 года. Впрочем, отмечает Машовец, военные страны-агрессорки вряд ли совершат значительное продвижение против крепостного пояса с севера, не захватив сначала Лиман.

Критика Путина и действия Кремля

Недавно Кремль разделался с одним известным прокремлевским блоггером за то, что тот бросил вызов Путину и его ведению войны. Илья Ремесло 17 марта открыто раскритиковал «фюрера» за вовлечение России в дорогую и «глухую» войну, причинение вреда экономике РФ, ограничение Интернета и СМИ, превышение срока его президентских полномочий и неуважение к желаниям его избирателей.

Кроме того, Ремесло обвинил Путина в желании «бесконечных войн» и отверг его легитимность как президента Российской Федерации.

Российские оппозиционные источники сообщили 19 марта, что власти России принудительно поместили Ремесла в психбольницу после его публичной критики.

В то же время в ISW отмечают, что заявления Ремесла аналогичны недовольству других российских ультранационалистических милблогеров относительно Путина и отсутствия прогресса России на поле боя.

«Кремль усиливает свои усилия по цензуре, чтобы заставить россиян, в частности политических и военных комментаторов, перейти с платформ, которые Кремль не может контролировать, на Max, государственную платформу социальных сетей. Москва ранее арестовала комментаторов, в частности бывшего российского офицера и милблогера Игоря Гиркина, за активную деятельность. Вероятно, Кремль будет продолжать это делать, усиливая свои кампании цензуры», — заключают в Институте.

По данным Baza, он находится в палате №16, специализирующейся на лечении мужчин с впервые появившимися симптомами психотического расстройства.