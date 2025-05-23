Кремль. / © Associated Press

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В России заявили о желании создать буферную зону, которая охватывала бы приграничные территории Украины, включая те, что агрессор Россия считает своими. В общей сложности речь идет о шести областях.

Об этом нагло заявил депутат Госдумы России Виктор Соболев.

Российский политик цинично назвал временно оккупированные Россией территории "новыми" российскими.

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"Это части Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей", — сказал член российской Госдумы.

По его словам, зона безопасности должна быть такой, чтобы удары HIMARS не могли достичь территорий РФ.

Соболев также предположил, что создание буферной зоны может повлиять на настроения местного населения. Политик краны-агрессора считает, что люди могут потенциально выбрать "присоединение к России" вместо жизни под "тиранией" — властью украинского государства.

Территориальные посягательства РФ: последние заявления

Диктатор Владимир Путин 20 мая провел встречу с чиновниками Курской области. Тогда во время совещания прозвучали предложения по захвату украинского города Сумы и созданию "буферной зоны" на территории Сумской области. В частности, и. о. губернатора Александр Хинштейн сказал, что его дед родом с Сумщины, поэтому эта земля "не чужая" для него.

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Идея захватить "как минимум Сумы" прозвучала от главы Глушковского района Павла Золотарева. По его словам, жители его района не могут "жить как на полуострове". Диктатор РФ не возразил.

Кроме того, представители делегации РФ во время переговоров в Стамбуле угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области. Репортер The Economist Оливер Кэрролл заявил, что Россия готова согласиться на прекращение огня — "тольки если Украина уйдет с четырех "аннексированных" регионов, которые она даже не полностью контролирует".