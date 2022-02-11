В России пожаловались на непреклонность Украины на переговорах "нормандской четверки"

В России пожаловались на непреклонность Украины на переговорах "нормандской четверки"

В частности Украина категорически отказалась решать вопросы Донбасса на российских условиях.

Представитель России на переговорах советников "нормандского формата" Дмитрий Козак заявил, что почти 9 часов обсуждений в Берлине не дали никаких результатов из-за непоколебимой позиции Украины.

Об этом пишет российское агентство ТАСС.

"К сожалению, почти 9 часов переговоров закончились без видимых, ощутимых результатов, высказанных в документах... Преодолеть противоречия не удалось", — отметил Козак.

По его словам, Украина проявила твердую позицию и, мол, "отказалась преодолевать разногласия по вопросам будущего постконфликтного урегулирования ситуации на Донбассе".

"На словах у нас и с Германией, и с Францией было единственное понимание, каким образом должны продвигаться вопросы в политической сфере, однако позиция Украины непреклонна", — сказал представитель России.

Козак отметил, что Украина отказалась в предложенном для рассмотрения проекте заявления даже цитировать минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов (ОРДЛО – Ред.).

"Это ключевое противоречие, которое Украина отказалась согласовать", — сообщил Козак.

По его словам, стороны на встрече "до последнего пытались найти всевозможные компромиссные формулировки".

"Должны были в этих формулировках прозвучать цитаты, мы даже их в кавычках предложили записать в наше итоговое заявление, но Украина категорически отказалась это делать. Именно поэтому затянулись так долго переговоры", — пояснил Козак.

Напомним, ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что проведение следующей встречи советников лидеров "нормандского формата" зависит от того, будут ли обсуждать политические условия по Донбассу в ТКГ.

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