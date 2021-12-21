В России предупреждают НАТО о расширении: "Это будет красная линия"

Москва не приветствует расширение Североатлантического союза.
Дальнейшее расширение НАТО Россия будет рассматривать как пересечение "красных линий".
Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет Интефакс.
В частности, он назвал возможность вступления Грузии в Альянс "насилием против воли народа".
"Наша позиция о расширении НАТО хорошо известна — это будет "красная линия", если Альянс продолжит передвигаться все ближе к границам Российской Федерации. Те предложения, которые по поручению президента мы внесли и связанные с обеспечением безопасности Российской Федерации в контексте общей безопасности во всем евроатлантическом регионе они четко отвечают на то, как мы видим эту ситуацию", — подчеркнул Лавров.
По его словам, Москва заинтересована, чтобы "допустить негативное развитие событий по тем сценариям, которые рисуют некоторые натовские стратеги".
Как сообщалось, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия даст военный ответ НАТО, если Альянс "продолжит наступать на больные точки".
Между тем США заявили, что право Украины определять свои перспективы членства в НАТО, а также решения стран Альянса о его расширении, отвечают основам европейской безопасности.
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