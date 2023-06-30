В России придумали, что Украина готовит теракт на ЗАЭС: бессмысленные аргументы от Захаровой

В частности, дипломата-пропагандистку очень насторожили устройства измерения радиации в Киеве.

Спикер МИД России Мария Захарова придумала, что Украина якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, и привела для этого бессмысленные аргументы.

Свое заявление одиозная пресс-секретарь российского дипведомства опубликовала в Сети 30 июня.

Так, Захарова заявила о якобы подготовке Украиной теракта на ЗАЭС, аргументируя это тем, что в Киеве установили устройства для измерения радиации, и в областях прошли учения на случай аварии на станции.

"В Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, сообщили городские власти. На днях в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС. Киевские власти готовятся совершить очередной теракт!" – говорится в лживом заявлении пресс-секретаря российского МИД.

Отметим, что в Киеве действительно установили в Голосеевском и Святошинском районах дополнительные датчики, чтобы повысить измерение уровня радиации, однако сделали это как раз на фоне угрозы российского теракта на ЗАЭС. О подготовке такого инцидента с утечкой радиации предупреждали президент Украины Владимир Зеленский и ГУР Минобороны.

Добавим, что накануне в Запорожье и в Запорожском районе начались масштабные командно-штабные учения на случай российского теракта на АЭС.

Заметим, что в случае аварии или теракта на Запорожские АЭС в планах власти – эвакуировать около 300 тыс. жителей Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.

В украинской разведке 30 июня сообщили, что оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС: оттуда выезжают работники "Росатома", рекомендации эвакуироваться до 5 июля получили и украинские сотрудники станции, подписавшие контракт с "Росатомом".

Ирина Верещук о ситуации на ЗАЭС и готовности Украины к различным сценариям развития событий

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