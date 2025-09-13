В России придумали новую ложь, чтобы оправдать атаку дронов на Польшу

Кремль. / © Associated Press

В России заявляют, что физически невозможно, чтобы российские дроны достигли территории Польши.

Такое циничное заявление озвучил Небензя постпред России Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН, сообщает RMF FM.

Он дерзко заявил, что якобы "максимальная дальность полета дронов", которые были применены при атаке 10 сентября, не превышала 700 км.

"Это физически делает невозможным их проникновение на территорию Польши", - подчеркнул дипломат страны-агрессорки.

Обвинения в адрес РФ он назвал "очевидно безосновательными" и нагло призвал Варшаву "не раздувать" инцидент с дронами. По его словам, якобы Москва готова к диалогу, "если польская сторона хочет снизить напряженность, а не нагнетать ее".

Небензя раскритиковал решение Польши закрыть границу с Беларусью, потому что, мол, военные учения РФ "Запад-2025" никому не угрожают. От текущей ситуации выиграют только Украина и "европейская сторона войны".

Напомним, ночью против 10 сентября во время массированного обстрела Украины российские БПЛА атаковали Польшу. Их впервые с начала войны сбили польские и союзные войска НАТО. В Кремле между тем заявили, что ничего комментировать не будут и посоветовали обратиться в министерство обороны.

Военные страны-агрессорки с комментарием о своем видении ситуации с ударами дронов по территории Польши замешкались. Российские военные нагло говорят, мол, не собирались наносить удары по польской территории. Вроде бы, во время воздушной атаки в Украине «все определенные цели поражены».