В России пригрозили ЕС "жестким ответом" на изъятие замороженных активов

Валентина Матвиенко заявила, что "европейцы потеряют больше, чем мы".

Совет Федерации России готов немедленно рассмотреть законопроект об ответных мерах на изъятие замороженных активов РФ в пользу Украины, и он больно ударит по самим европейцам.

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву.

Матвиенко взялась уверять, что возможное изъятие российских активов якобы разрушит мировую экономику, а в Европе якобы понимают, что этого нельзя делать.

"Европейцы знают, что с нашей стороны будет очень жесткий ответ, адекватный ответ. И это не в их интересах делать – замораживать активы или проценты от доходов этих активов. И они держатся до последнего", – пригрозила спикер Совета Федерации.

"У нас также заготовлен ответ: лежит проект закона, который мы готовы рассмотреть незамедлительно относительно ответных мер. И европейцы потеряют больше, чем мы. Они, конечно, этого боятся", – добавила Матвиенко.

Она также подчеркнула, что ответные меры РФ якобы "жестко ударят по европейскому бизнесу".

Напомним, накануне Палата представителей США приняла законопроект, в который вошли приоритеты нацбезопасности, в частности, санкции против Ирана, возможность передачи Украине замороженных российских активов и запрет TikTok.

Напомним, ранее министер финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны G7 изучают ряд возможностей, чтобы использовать почти 300 млрд дол. замороженных активов РФ для помощи Украине

Читайте также: