Путин, "Орешник"

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В России снова раздались угрозы в адрес стран Европы с применением баллистической ракеты «Орешник». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам обороны Алексей Журавлев заявил, что Москва якобы должна нанести удар по европейскому предприятию, где производят беспилотники.

Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы.

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По словам Журавлева, России следует перейти от заявлений к реальным атакам. Он предложил нанести удар по одному из заводов, производящих дроны для европейских стран.

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«Я нанес бы удар по одному из европейских заводов, где производят дроны, которые потом летают над нашими городами», — издал он.

Российский депутат заявил, что целью такого удара должно быть не только запугивание. Он хочет, чтобы применение ракеты продемонстрировало ее возможности даже без ядерной боеголовки.

Журавлев также фактически призвал нанести удар по предприятию в момент, когда там находятся люди. По его словам, это якобы должно заставить западные государства серьезнее воспринимать угрозы Кремля.

В то же время, депутат признал, что решение о применении «Орешника» зависит от военного руководства России. Он отметил, что такие ракеты, по его словам, используются только в «особых случаях».

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Ранее аналитики заявили, что российский Орешник может быть далеко не таким новейшим и высокоточным оружием , как его представляет Кремль. По данным исследования Dallas Analytics, ракета может использовать устаревшие советские компоненты, в том числе навигационный прибор, проблемы с которым усложняют производство и могут влиять на точность. Подлинность полученной переписки российских предприятий окончательно не подтверждена. В то же время эксперты предполагают, что «Орешник» базируется на старых технологиях, а его серийное производство может быть ограничено.

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