В России пригрозили Украине новыми ударами: циничное заявление Захаровой

В России заявили, что Киев «целенаправленно бил по детям и их родителям», атаковав детскую площадку в парке «Гулливер» в Донецке. Там пообещали «адекватный ответ».

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

«Ударами парка „Гулливер“ Киев показал нацеленность на эскалацию и срыв мирного урегулирования», — сказала спикер МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что РФ оставляет за собой право дать "адекватный ответ на террористическую атаку Киева" в парке "Гулливер" в Донецке.

Напомним, в Кремле озвучили свою позицию по размещению иностранных войск в Украине. Мол, дискуссии по этой теме исключены.

«Россия не собирается обсуждать коренным образом неприемлемую и подрывающую любую безопасность, иностранную интервенцию в Украине. Это нужно им (Западу — ред.) каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят поразмыслить на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции», — сказала Захарова.