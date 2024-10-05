В Российской Федерации заговорили о войне против Молдовы и стран Балтии и обвинили страны в якобы "враждебных действиях"

Об этом на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ заявил директор ФСБ Александр Бортников.

В частности, он без причин набросился на страны, мол, они готовятся к вторжению в Беларусь и намерению окончательно решить приднестровский вопрос. Доказательств этого Бортников не предоставил. Впрочем, пригрозил странам Балтии и Молдавии расширением зоны боевых действий.

"Целенаправленной эскалацией со стороны Запада", по его словам, является якобы концентрация украинских военных на границе с РБ и "регулярными диверсиями". Впрочем, доказательств своих слов директор ФСБ не предоставил.

В то же время он упомянул "инциденты с украинскими БпЛА в Беларуси", а также заявил, что Запад усиливает давление на Молдову с целью заставить Кишинев к открытой конфронтации с Россией.

"Евросоюз и НАТО связывают дальнейшую финансовую помощь и перспективы евроинтеграции страны с включением ее территории в логистику военных поставок в Украину и окончательное решение приднестровского вопроса", — заявил Александр Бортников.

Напомним, экспремьер Великобритании Борис Джонсон назвал имя политика, при президентстве которого Путин не напал бы на Украину. Да, речь идет о Дональде Трампе.

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