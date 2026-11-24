Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Российский генерал в отставке Леонид Ивашов, возглавлявший в 1996–2001 г. управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ, призвал отстранить от власти президента-диктатора Владимира Путина путем государственного переворота.

Об этом говорится в материале британского таблоида Daily Express.

Реклама

По прогнозу 83-летнего генерал-полковника, война к краху страны уже в 2027-2028 годах, если Путин будет оставаться у власти. Ивашов подчеркнул, что России нужна «мирная смена власти», поэтому он призвал к «мирному государственному перевороту».

Реклама

Генерал провел параллели между Путиным и советскими лидерами, которых в свое время превозносили, а затем отправляли на казнь. Ивашов предложил отстранить кремлевского «фюрера» от власти, сохранив ему видимость достойного ухода. В частности, призвал присвоить диктатору воинское звание генералиссимуса, которое в свое время имел Иосиф Сталин, а также организовать в его честь парад победы, после чего отстранить от руководства страной.

Удары по Крымскому мосту

Эксвоенный выступил с резкой критикой Путина после мощной атаки Украины на Крымский мост, стоимость которого оценивается в три миллиарда фунтов стерлингов. Удар поставил под угрозу важные логистические маршруты и сообщения с оккупированным полуостровом.

Генерал также подчеркнул, что в аннексированном Россией Крыму настроения населения ухудшаются: люди все больше опасаются дефицита топлива и продуктов питания на фоне длительного давления Украины на полуостров.

Кроме того, он высмеял заявления российского диктатора о том, что так называемая специальная военная операция в Украине якобы развивается по плану. Ивашов саркастически заметил, что Путин прав только в одном: все действительно происходит по графику, но отнюдь не по российскому сценарию.

Реклама

Российский генерал также подверг критике кремлевскую пропаганду, которая непрерывно создает образ Путина как всемогущего лидера. По его словам, телевидение ежедневно демонстрирует диктатора на разных мероприятиях — то во время встреч с политиками, то при вручении наград, пытаясь убедить граждан в его исключительности.

Ивашов утверждает, что поддержка войны против Украины стремительно ослабевает как в оккупированном Крыму, так и в других регионах РФ. В частности, по его наблюдениям, символика с буквой Z, которой россияне демонстрировали поддержку вторжения, все чаще исчезает из публичного пространства. Реже, по его словам, можно увидеть и русские флаги.

Между тем недовольство войной вроде бы растет и среди российских элит. Бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов в комментарии Express заявил, что диктатор отдает себе отчет в усилении недовольства внутри страны, которое может перерасти в сговор или государственный переворот.

На фоне этих заявлений Россия продолжает нести значительные потери в войне против Украины. По приведенным в материале данным, в течение одних суток на прошлой неделе российская армия потеряла около 1970 военнослужащих. Общие потери с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года оцениваются в 1629010 человек.

Реклама

Путин создает империю наместников

Издание Moscow Times писало о том, что Путин создает собственную империю наместников. По всей вероятности, он не собирается назначать конкретного преемника. В свою очередь «фюрер» РФ приступил к масштабной перестройке властной вертикали, чтобы обеспечить долговечность своего режима через постепенное изменение поколений и перераспределение управленческих полномочий.

По данным подробного мониторинга, проведенного аналитическим центром New Eurasian Strategies Centre, ядро новой властной команды Кремля формируют 13 так называемых «лейтенантов» или наместников Путина. Среди них первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Верховного суда Игорь Краснов и даже экспомощник диктатора Алексей Дюмин.

Новости партнеров