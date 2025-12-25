В России прокомментировали переговоры с США по окончании войны в Украине

Мария Захарова / © Associated Press

В России утверждают о наличии прогресса в диалоге с Соединенными Штатами по поводу завершения войны в Украине.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга 25 декабря, сообщают российские СМИ.

По ее словам, дипломатическая коммуникация с Вашингтоном демонстрирует положительную динамику, хотя процесс идет небыстро.

«В переговорном процессе по украинскому урегулированию — я имею в виду переговорный процесс с Соединенными Штатами Америки — наблюдается медленное, но уверенное движение вперед», — отметила Захарова.

В то же время представитель российского МИДа обвинила европейских партнеров США в попытках помешать договоренностям. Захарова заявила, что усилия по переговорам с Вашингтоном якобы «торпедируют» западноевропейские государства.

Напомним, в Москве изучают и анализируют мирный план, который передал спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев. Дальнейшие шаги будут зависеть от президента РФ.

Ранее сообщалось, что россияне готовят пакет встречных требований, среди которых новые ограничения для ВСУ, снятие санкций и территориальные уступки, неприемлемые для Киева.