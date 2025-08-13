В России прокомментировали возможный "обмен территориями" с Украиной

МИД России / © Associated Press

Россия не согласится на вывод своих войск из Херсонской и Запорожской областей в обмен на «передачу» под ее контроль всего Донбасса.

Это следует из ответа представителя МИД России Алексея Фадеева, который прокомментировал возможность «обмена территориями».

Представитель российского МИД прокомментировал возможность обсуждения «обмена территориями» с Украиной на саммите президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

«Здесь, наверное, не надо изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано. Поэтому что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами», — высказался Фадеев.

Заметим, что Россия незаконно вписала в свою Конституцию захваченные украинские территории после так называемого референдума, который не признал цивилизованный мир.

Напомним, ранее Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Со стороны американской администрации звучали противоречивые заявления о предложениях Путина по мирному урегулированию войны. По одним данным — президент РФ предлагал вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на контроль над остальной Донецкой областью. По другим — Путин готов отвести войска из Сумской и Харьковской областей.

Накануне советник Кремля Дмитрий Суслов заявил, что Путин предлагает Трампу заключить между Россией и США план для прекращения огня в Украине. Этот план мог бы предусматривать отвод ВСУ из контролируемых ими районов Донбасса и отвод армии РФ из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Линия фронта в других регионах будет оставаться неизменной. Кроме того, Украина будет обязана не вступать в НАТО.