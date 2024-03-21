В России Путина официально объявили "победителем" президентских "выборов"

Глава российской Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова объявила диктатора Владимира Путина "победителем" президентских "выборов". Его "избрали" в пятый раз главой государства.

Об этом сообщают РосСМИ.

По данным Центризбиркома, за Путина якобы "проголосовали" 76,2 млн россиян. Итоговый результат Путина на выборах составил 87,28%.

Сообщили в ЦИКе и "результаты голосования" за других кандидатов. Отмечается, что Николай Харитонов (Коммунистическая партия Российской Федерации) набрал 4,31% голосов, Владислав Даванков (партия "Новые люди") – 3,85%, а Леонид Слуцкий (Либерально-демократическая партия России) – 3,2%.

К слову, Памфилова назвала явку на "выборах" "исторической". По ее словам, в "голосовании" приняли участие 87,5 млн человек или 77,49% от числа всех избирателей.

Между тем сам "фюрер" обратился к гражданам после объявления "результатов президентских выборов". В частности, Путин поблагодарил россиян за поддержку, мол, "она для него важнее формальной победы на "выборах", а также заявил, что "Россия идет избранным историческим путем, уверена в своих силах и своем будущем".

Напомним, результаты голосования на участках за рубежом, опубликованные российским ЦИК, свидетельствуют, что Путин проиграл "выборы" в 18 странах мира. В 15 странах Европы, а также в Парагвае, Аргентине и Израиле большинство российских избирателей проголосовали за представителя партии "Новые люди" Владислава Даванкова.

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