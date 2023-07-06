В России – раскол, а Путин слаб: Зеленский заявил, что "вертикаль власти посыпалась"

Президент Украины призвал мир оказывать давление на путинский режим в ситуации, когда он так ослаб.

В российском обществе произошел раскол и посыпалась вертикаль власти президента Владимира Путина, он ослаб.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

Глава государства сообщил, что рассказал журналистам об изменениях настроений в российском обществе и "очевидном ослаблении нынешнего российского руководителя".

Зеленский заметил, что Кремль всегда тщательно анализировал общественное мнение.

"Мы знаем, что отношение российских граждан к Пригожину и его мятежу тоже анализировалось, и раскол России был зафиксирован", – сообщил украинский лидер.

Он уточнил, что действия владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина при попытке мятежа поддержали 18 или 19 регионов России, примерно столько же – действия Путина. Зеленский отметил – это четкое свидетельство того, что "его так называемая "вертикаль власти" – посыпалась".

"Почти вся путинская армия — на территории Украины; в своем государстве он уже не контролирует ситуацию в регионах, ситуацию по безопасности. И поэтому "вагнеровцы" так легко шли по России, потому что некому было их остановить", — рассказал президент Украины.

"Все истории, что он все контролирует – слабые уже истории. То есть это другой Путин – я не о другом человеке – это другой уже в отношении мощности человек: человек старый, человек неэнергичный и человек, который не контролирует процессы", – добавил Зеленский.

Он подчеркнул – поэтому мир именно сейчас должен оказывать давление на путинский режим и на него самого, когда он так слаб.

Последствия мятежа "Вагнера" для России

Бунт Пригожина с "вагнеровцами" привел к тому, что Россия начинает свой распад – такое мнение высказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он заверил: "Россия раздроблена и нет силы, способной удержать ее вместе".

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко думает, что после неудачного мятежа Пригожин может решиться на реванш. Речь идет о подготовке им в Беларуси нового "похода на Москву".

Очередной мятеж в России – не за горами, убежден российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков). Он объяснил все тем, что после бунта "Вагнера" со стороны Путина не прозвучало ни слова осуждения, и не было никакого намека на наказание.

Накануне Зеленский заявил, что половина России поддержала бунт Пригожина, поэтому теперь Путин будет делать все "чтобы сломать и свести на нет славу "вагнеровцев" и все, что они сделали".

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, бунт "Вагнера" стал толчком для роста недоверия россиян и военнослужащих к военно-политическому руководству РФ.

Читайте также: