Сергей Шойгу

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу выступил с очередными угрозами в адрес Финляндии и стран Балтии, пытаясь оправдать успешные атаки украинских беспилотников по российским объектам. Российское чиновник заявил о якобы праве Москвы на «самооборону» против соседних государств НАТО.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

В своем заявлении Шойгу выдвинул две версии того, почему украинские БпЛА достигают целей в тылу РФ:

«неэффективная работа ПВО» (вероятно, речь шла о системе ПВО стран, через которые якобы пролетают дроны);

сознательное предоставление Финляндией и странами Балтии своего воздушного пространства для атак.

Отдельно российский представитель подчеркнул, что во втором случае Кремль считает возможным применить статью 51 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право государства на самооборону.

Россия нацелилась на Балтию — что известно

Напомним, уже несколько дней не утихают обсуждения возможного плана России напасть на страны Балтии. Есть веские причины полагать, что такой план может быть реальным. Швеция предупредила, что РФ может когда угодно захватить остров одной из стран Балтии, чтобы проверить готовность НАТО.

Также Министерство обороны РФ опубликовало перечень филиалов украинских оружейных компаний в Европе и европейских предприятий, где налажено совместное производство для оборонных нужд Украины. В этот раз Медведев почему-то обошелся без ядерных угроз и не уточнил, когда и как именно Россия собирается атаковать более 10 государств.